وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 75.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الأميركي 69 سنتا، أو 1.0 في المئة إلى 72.36 دولارا للبرميل، بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.

واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.