وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1782.44 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1838 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة عند التسوية إلى 1784.80 دولار.

وحصل المعدن النفيس على دعم أيضا من تراجع الدولار فيما زاد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في 14-15 ديسمبر.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.15دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.68 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1754.57 دولار.