وقال ميقاتي، الجمعة، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إنه "طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر دعما في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل".

ويشهد لبنان أزمات اقتصادية وغذائية خانقة، تزيد مصاعب اللبنانيين الذين يعانون من نقص إمدادات الطاقة والسلع الأساسية.

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جلسة مباحثات مع ميقاتي، الخميس، أكد خلالها حرص مصر الكبير على دعم الحكومة والشعب في لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة، وتقديم كل ما من شأنه دعم استقراره، ومساعدته على تجاوز التحديات والصعوبات.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري في "فيسبوك"، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة، من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء".

ووفق البيان فقد استعرض ميقاتي مجالات التعاون المقترح وأوجه الدعم المطلوب، التي تضمنت تعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، والربط الكهربائي بين مصر ولبنان، وتسهيل حركة التبادل التجاري لا سيما فيما يخص المنتجات الزراعية اللبنانية، فضلا عن تزويد لبنان بالمساعدات الغذائية وحليب الأطفال والأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة.

وأشار البيان إلى تأكيد مدبولي على أن "هناك توجيهات واضحة من السيسي للحكومة بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فورا على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان".