وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية، إن الاتفاق ‏الذي تم التوقيع عليه من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أثناء زيارة الأخير لمصر.

وأضافت أنه يتضمن "إتاحة تمويلات لمشروعات تنموية، ودعما فنيا بما يدعم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، والتوسع في مجالات التعاون الجديدة".

وستشهد الفترة المقبلة، وفقا للمصدر، "التوسع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف توريد السلع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر".

كما ستشمل "ائتمان الصادرات، ودعم عدد من القطاعات، من بينها معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة".

ويزيد هذا الاتفاق بنحو 100 مليون يورو ‏عن الاتفاق السابق مع إسبانيا بقيمة 300 مليون يورو، ويتم بموجبه تنفيذ عدة مشروعات تنموية.

ومن بين تلك المشاريع، مشروع تطوير وحماية المناطق الأثرية بالأقصر، وخط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين محطات للصرف الصحي بمحافظات الجيزة وأسيوط وأسوان.