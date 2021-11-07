فقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة اليوم الأحد، أن صادرات الصين في أكتوبر زادت بنسبة 27.1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتجاوز هذه النسبة توقعات المحللين، حيث كانوا قد توقعوا في استطلاع رأي زيادة صادرات أكتوبر 24.5 في المئة بعد أن قفزت 28.1 في المئة في شهر سبتمبر.

في المقابل، قفزت واردات الصين في أكتوبر الماضي بنسبة 20.6 في المئة، بينما كانت التقديرات في الاستطلاع تشير إلى أن الواردات سترتفع بنسبة 25 في المئة، مقابل زيادة 17.6 في المئة في سبتمبر.

وفي أكتوبر المنصرم، سجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 84.54 مليار دولار، مقارنة مع توقعات الاستطلاع بتسجيل فائض تجاري يصل إلى 65.55 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت فائضا 66.76 مليار دولار في سبتمبر.

وخلصت حسابات أجرتها رويترز، استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية، إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

وكانت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.

وفيما يتعلق باحتياطيات النقد الأجنبي في الصين، أفادت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الأحد، بأن هذه الاحتياطيات بلغت 3.218 تريليون دولار في نهاية أكتوبر.

يشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين هي الأكبر في العالم، بحسب وكالة رويترز.

أما احتياطات الصين من الذهب بنهاية أكتوبر فبلغت 110.83 مليار دولار، ارتفاعا من 109.18 مليار دولار في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب.