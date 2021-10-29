وأعلنت الشركة عن طرح 55 مليون سهم عادي، ما يعادل 10 في المئة من أسهمها، للاكتتاب العام بسعر طرح أولي بلغ 173.6 درهم "47 دولار أميركي" للسهم الواحد لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند طرحها ما يعادل 95.5 مليار درهم "26 مليار دولار أميركي".

وقد بلغ حجم الطلب على الاكتتاب ما يقارب أربعة أضعاف ونصف عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب، وضمت قائمة أوائل المكتتبين في الأسهم كبرى الشركات الاستثمارية العالمية مثال فيديلتي، وبلاك روك، وكوش، وكولومبيا، وكوالكم، وسلفر ستون.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، "أسست مبادلة شركة غلوبل فاوندريز في العام 2009 تحقيقا لرؤية حكومة أبوظبي وقيادة دولة الامارات بشأن أهمية الدور الذي ستلعبه أشباه الموصلات في صناعة المستقبل".

وأضاف "اليوم وبعد 12 عاماً من تأسيس الشركة، أصبحت أشباه الموصلات ركيزة أساسية في حياتنا، فهي موجودة في جميع الأجهزة التي نستخدمها لتسيير حياتنا والقيام بأعمالنا.. وقد أصبحت تطبيقاتها من ممكنات تقدم البشرية التي يحتاجها العالم في المستقبل".

وتعد غلوبل فاوندريز إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات، ولديها 15 ألف موظف يعملون في عدة دول في 3 قارات أهمها الولايات المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة.

وتعمل الشركة على تصنيع أشباه الموصلات المعقدة التي تتوفر لمليارات الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث تعد أشباه الموصلات الجزء الأساسي والأهم للعديد من التقنيات التي يعتمد عليها الجميع في الحياة اليومية، بما في ذلك الرقائق المستخدمة في أجهزة الهواتف المحمولة وشاشات العرض والأجهزة الذكية وكذلك السيارات.

وكوّنت غلوبل فاوندريز شراكات إستراتيجية عميقة مع أكثر من 200 عميل من بينهم بعض من أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم، حيث يستخدم هؤلاء العملاء الرقائق التي تنتنجها غلوبل فاوندريز لجعل منتجاتهم أكثر ذكاءً وبديهية، وأكثر اتصالاً وأمانًا، وأكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة.