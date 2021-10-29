ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية القول إن الوضع في سوق النفط يشير إلى أن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في تجمع أوبك+ في ديسمبر يجب ألا تتخطى 400 ألف برميل يوميا.

واتفقت دول أوبك+ في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر حتى 22 أبريل على الأقل، لكن المنظمة تواجه مطالب من كبار المستهلكين بإمدادات إضافية.

وقال عرقاب إن أوبك+ يجب أن تواصل العمل بتحفظ مع الأخذ في الاعتبار أن الشكوك والمخاطر لا تزال مرتفعة.