وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.

وسجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.7150، وكانت في نطاق بين 9.7225 و9.7600 في الساعة 0402 بتوقيت غرينتش.

وعزا مصرفيون الهبوط في التعاملات المبكرة إلى تصريحات أردوغان يوم السبت.

وكانت الليرة، التي تراجعت 24 بالمئة منذ بداية العام، قد أنهت يوم الجمعة عند 9.5950، حسبما ذكرت "رويترز".