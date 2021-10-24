وكشفت وزيرة التجارة والصناعة في مصر، نيفين جامع، السبت، عن أن الجناح المصري حظي بزيارة ما يزيد على 115 ألف زائر منذ الافتتاح وحتى الآن. وذكرت الوزيرة في بيان لها أن "نقطة القوة التي يتميز بها الجناح المصري بإكسبو تتمثل في المزج الفريد بين اللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة".

وفي ظل هذه المشاركة، قالت الوزيرة إنه "من المتوقع أن يسهم الجناح المصري في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك من خلال ما يعرضه الجناح من مناطق جذب سياحية رائجة في مصر".

عوائد إكسبو

ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي رشاد عبده، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر استفادة كبيرة من المشاركة في فعاليات إكسبو، لا سيما أن الجناح المصري سحر أعين الزوار، بما تضمنه من مظاهر عكست الحضارة المصرية، وصور وتماثيل مختلفة.

ويوضح أن "معرض إكسبو حدث يتابعه العالم، ويحرص الكثير من الزوار من جميع أنحاء العالم على المشاركة فيه، وتسعى كل دولة لتقديم أفضل ما لديها خلال المعرض.. كما أن هناك تغطية إعلامية عالية المستوى، ومن ثم يتم تسليط الضوء بشكل كبير على الأجنحة المختلفة، ويستطيع الناس من جميع أنحاء العالم متابعة المعرض وما يحتويه من ثقافات مختلفة، وهو ما يمكن للقطاع السياحي في مصر الاستفادة منه بشكل كبير".

وطبقاً لرئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي أحمد مغاوري، فإن الجناح المصري استقبل على مدار هذا الأسبوع العديد من الزيارات الرسمية لشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول.

وأضاف، في بيان صادر عن وزارة التجارة السبت، أن الجناح شهد انعقاد عدد من الفعاليات والندوات؛ أهمها ندوة حول السياحة في مصر، وقناة السويس، ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء إلى جانب ندوة حول فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في مصر، لافتًا إلى أن الجناح شهد أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة نايل أون لاين للتوسع في أعمال الشركة في مصر.

وكان مغاوري قد أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "مردود المشاركة المصرية في إكسبو 2020 دبي سيكون ليس اقتصادياً فقط، ولكن نوعياً أيضاً"، مردفاً: "نحن نفكر في أن تكون مصر موجودة على خريطة العالم في كل المجالات بالقدر والطريقة التي تستحق".

مكاسب واسعة

ويشير الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه إلى أن "المعرض دخل بيوت العالم.. وبالتالي تمكن قطاع السياحة المصري من الاستفادة بدعاية تقدر بمليارات الدولارات من خلال المشاركة في إكسبو 2020 دبي، وعرض الجناح المصري بهذا الشكل.. ما يولد رغبة لدى المتابعين والزوار من أجل رؤية مصر وآثارها والاكتشافات والمتاحف الجديدة على الطبيعة".

ويقول عبده إن ذلك يأتي في خطٍ متوازٍ مع بدء انحسار كورونا بالتزامن مع التوسع في اللقاحات، وكذا بدء انحصار الخسائر الهائلة لقطاعي السياحة والطيران جراء تداعيات الجائحة، موضحاً أن "أثر المشاركة المصرية في إكسبو على قطاع السياحة المصري ليس شرطاً أن يكون فورياً، ولكن المميز أن هذه المشاركة قد تفيد القطاع بتدفق السائحين على مدى زمني طويل، مع خلق الرغبة العارمة في زيارة مصر والاطلاع عن قرب على حضارتها".

2.5 مليون زائر

ويستهدف الجناح المصري 2.5 مليون زائر، ومن المقرر أن يشهد جملة من الفعاليات الجديدة خلال فترة انعقاد المعرض، في ملفات المدن والتطوير العمراني والسياحة والتنمية المستدامة والصحة والزراعة وتحسين مستوى المعيشة والمرأة والشباب.

وتتضمن الفعاليات ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إضافة إلى معارض مصاحبة متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية الثقافية.