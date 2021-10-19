وبلغت بتكوين أعلى مستوياتها في 6 أشهر وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ يراهن المتعاملون على أن إدراجا متوقعا لصندوق أسهم أميركي يعتمد على العقود الآجلة يمكن أن تتمخض عنه تدفقات استثمار في أصول بتكوين والعملات المشفرة.

وارتفعت بتكوين، 1.5 في المئة خلال التعاملات الآسيوية إلى 62991 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل الماضي.

وقال محللون للعملات المشفرة في أركين ريسيرش إن عقود بتكوين الآجلة ارتفعت اليوم (الثلاثاء)، وكانت في أحدث تعاملات عند 62690 دولارا، وقد ترتفع الأسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي.

وكانت بتكوين تجاوزت الأسبوع الماضي، خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، حاجز 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى في 6 أشهر.

وكان المستثمرون في العملات المشفرة يترقبون الموافقة على أول صندوق أميركي للمؤشرات المتداولة لبتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة.

وقفزت بتكوين، آنذاك، إلى 61869.05 دولار، أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل، وجرى تداولها في أحدث التعاملات مرتفعة 6.9 في المئة عند 61346 دولارا.

وارتفعت العملة بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر، وتقترب من مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولار الذي سجلته في أبريل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن من المنتظر أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ببدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة لبتكوين الأسبوع القادم.