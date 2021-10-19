وتنامى توثيق الروابط بين البلدين على مدار الأعوام السبعة منذ تولى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السلطة وتشكل عدد من الشراكات الاستراتيجية والعسكرية والتكنولوجية بينهما أثناء تلك الفترة.

وجاء الإعلان عن محادثات التجارة الحرة عقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في القدس حيث اتفقا أيضا على توسيع التعاون في مجالات من بينها المياه والزراعة، حسبما قال البلدان في بيان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "نحن نواصل سياستنا لتوثيق الروابط ونرى في الهند حليفا مهما جدا منذ سنوات كثيرة. الهند تجلب معها أيضا فرصا جديدة للتعاون."

وتهدف الهند لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة دوليا لتعزيز الصادرات ومساعدة البلد في التعافي بخطى أسرع من تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي التجارة السلعية بين البلدين 4.67 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الماضي في نهاية مارس 2021، بحسب بيان من وزارة التجارة الهندية.

وتهدف الهند إلى نمو قياسي في الصادرات السلعية بحوالي 37 في المئة إلى 400 مليار دولار في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2022. وفي الربع الثالث من 2021 بلغت الصادرات السلعية 197.89 مليار دولار بزيادة أكثر من 57 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.