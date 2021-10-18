وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية عبد العزيز الدعيج في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إنه وقع حريق اليوم في مصفاة الأحمدي نتيجة تسرب غاز.

وأضاف الدعيج أنه تم احتواء الحريق وسوف يتم السيطرة عليه بالكامل خلال ساعة أو ساعتين.

وأوضح أنه لا توجد إصابات مباشرة من جراء الحريق، ولكن هناك بعض الإصابات الطفيفة التي حدثت بسبب استنشاق الغاز والتزاحم.

وأكد الدعيج أن الحريق لم يؤثر على عمليات التصدير ولا على عمليات المصفاة، وكذلك لم تؤثر على عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء من جراء الحريق.