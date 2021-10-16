ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على أول صندوق أميركي للمؤشرات المتداولة لبتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة.

وقفزت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، إلى 61869.05 دولار، أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل، وجرى تداولها في أحدث التعاملات مرتفعة 6.9 بالمئة عند 61346 دولارا.

وارتفعت العملة بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر، وتقترب من مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولار الذي سجلته في أبريل.

وذكرت وكالة بلومبرج أن من المنتظر أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ببدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة لبتكوين الأسبوع القادم.