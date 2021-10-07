ووفقا للتداولات ذات العلاقة بالعملات المشفرة، فقد ارتفعت عملة "بتكوين" بنسبة 7.1 في المئة لتصل إلى 55150 دولارا.

أما عملة "الإيثر" فقد ارتفعت بدورها بنسبة 2.2 في المئة لتصل إلى 3593 دولارا، وفقا لوكالة رويترز.

وبذلك تواصل العملات المشفرة مكاسبها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث كان بتكوين قد زادت مكاسبها أمس الأربعاء إلى أكثر من 4 في المئة، وسجلت مستوى مرتفعا جديدا في 4 أسابيع عندما وصلت قيمتها إلى أكثر من 51294 ألف دولار.

وفي الخامس من أكتوبر الجاري، ارتفعت بتكوين، وهي أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، فوق مستوى 50 ألف دولار لأول مرة منذ 4 أسابيع، مما يضاف إلى سلسلة من المكاسب التي حققتها منذ بداية أكتوبر.

وكانت بتكوين، انخفضت لما دون هذا المستوى في السابع من سبتمبر الماضي، وسط موجة بيع أوسع نطاقا لأسهم الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) في ذلك اليوم.

واستمر انخفاضها في سبتمبر، لتصل إلى 40596 دولارا في 21 منه.

وكانت بتكوين حظيت بتعليقات داعمة بشكل عام من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأميركي، جيروم باول في أوائل أكتوبر الجاري.

وقال باول في شهادة أمام الكونغرس إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه نية لحظر العملات المشفرة.

كما قال بعض المحللين إن شهر أكتوبر عادة ما يكون شهرا إيجابيا بالنسبة للأصول الرقمية، بينما كان سبتمبر في السنوات السابقة من الفترات السلبية للقطاع.