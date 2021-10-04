وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك، فرانسيس هوغن، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات فيسبوك إلى صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت أن عملاق التواصل الاجتماعي "يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى"، مبرزة أن المنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

كما قالت إن فيسبوك "يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية".

وتابعت: "كان هناك تضارب في المصالح بين ما هو مفيد للجمهور وما هو جيد لفيسبوك.. اختار هذا الأخير مرارا وتكرارا مصالحه الخاصة مثل كسب المزيد من الأموال".

وأدت هذه التصريحات إلى انخفاض أسهم فيسبوك بـ5.6 في المئة، خلال التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الاثنين، لتبلغ 325.70 دولارا لكل سهم.

يشار إلى أن متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميا على فيسبوك بلغ 1.91 مليار خلال الربع الماضي، بزيادة 6.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي.