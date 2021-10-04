وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نهنئ الدكتور سلطان الجابر وفريق العمل بحصوله على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة "إنرجي إنتلجينس".

وأضاف: "المثابرة ومضاعفة الجهود والشراكات الاستراتيجية ممكّنات أساسية لتحقيق النتائج وتعزيز دور الإمارات في قطاع الطاقة".

وأعلنت مؤسسة "إنرجي إنتليجنس" العالمية، في تغريدة على حسابها في تويتر، فعالية تكريم سلطان الجابر بحصوله على جائزة "شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021".

وأشادت "إنرجي إنتليجنس" في بيان الجائزة بالدور، الذي قام به الجابر في تنفيذ النقلة النوعية وعمليات التحديث والتطوير، التي تشهدها "أدنوك" كونها نموذجا لتطوير شركات النفط الوطنية..

يشار إلى أنه يتم اختيار الفائز بهذه الجائزة المرموقة من قبل الرؤساء التنفيذين لكبرى شركات الطاقة حول العالم.