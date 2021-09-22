ورفعت "أدنوك" عدد الأسهم المعروضة من 1.200.000.000 إلى 1.760.000.000 سهم عادي، أي ما يعادل حصة 11 في المئة من إجمالي رأس مال شركة أدنوك للحفر، وذلك بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وستبقى "أدنوك" بعد اكتمال عملية الاكتتاب العام المالكة لحصة الأغلبية في شركة أدنوك للحفر والتي تبلغ 84 في المئة، في حين تحتفظ شركة "بيكر هيوز"، التي دخلت في شراكة استراتيجية مع أدنوك للحفر في أكتوبر 2018، بحصتها البالغة 5 في المئة بالشركة، علما أنه تم الإبقاء على سعر الطرح ذاته بواقع 2.30 درهم للسهم دون تغيير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي الإطار ذاته، تعتزم "أدنوك" أيضا زيادة حجم الشرائح المحجوزة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الشريحة المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المؤهلين والمتقاعدين الإماراتيين.

وسيتم تحديد أحجام الشرائح النهائية وفقا لتقدير "أدنوك"، وسيتم الإعلان عنها في 27 سبتمبر 2021.

وجاء قرار "أدنوك" في زيادة حجم الطرح، بصفتها المساهم البائع، في أعقاب طلب قوي من قبل المستثمرين وتجاوز حجم الاكتتاب الأسهم المعروضة في كافة الشرائح.

وسيتيح زيادة حجم الطرح توفير فرصة الاكتتاب أمام مجموعة أكبر من المستثمرين في شركة أدنوك للحفر، وبالتالي الاستفادة من فرصة استثمارية جذابة.

وتبقى فترة الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر هي ذاتها، على أن تغلق في 23 سبتمبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية.

ومن المتوقع إدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر 2021.