ويضم "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية"، أيضا نائب الشيخ منصور بن زايد، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين.

كذلك تم تعيين غنّام المزروعي أمينا عاما للمجلس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر".

وسيتولى المجلس مسؤولية وضع خطط استراتيجية طويلة المدى لدعم المواطنين في القطاع الخاص بالإمارات.

وأعلن الشيخ منصور بن زايد، الأحد، عن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، وتضمنت تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف المواطنين في القطاع الخاص ويحتوي على 13 مشروع لتحقيق ذلك.

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لمدة سنة، ودعم رواتبهم طيلة خمس سنوات.

كما ستتحمل الحكومة الاشتراكات لصندوق التقاعد عن الموظف المواطن لخمس سنوات، علما أنه سيتم تخصيص مليار و250 مليون درهم للبرامج التدريبية الخاصة بالمواطنين.

ومع منظومة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، ستصل نسبة التوطين الى 10 في المئة للمواطنين خلال 10 سنوات.

ومن بين الخطط التي كشف عنها، برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض، ودعم صندوق الخرجين بمليار درهم لمنح قروض للخرجين الجدد، وتبني سياسة دعم جديدة للمواطنين الراغبين في الأعمال الحرة، ومنح المواطن الموظف إمكانية للتقاعد المبكر عند سن الخمسين لتأسيس شركة، وإعانة للموظف المواطن الذي يفقد وظيفته في القطاع الخاص.