وقال الوزير في إفادة إعلامية، الأحد، إن الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، على أن تركز في جذب الاستثمارات من دول مثل روسيا وأستراليا والصين وبريطانيا.

وستعمل دولة الإمارات على إقامة شراكات اقتصادية مع 8 دول لتعزيز التجارة حيث أنها تعد نفسها كمركز عالمي للأعمال.

وقال مسؤولون، إن الإمارات تخطط لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول من بينها كوريا الجنوبية وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا وتركيا.

واستحدثت دولة الإمارات العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، في مؤتمر صحفي الأحد، إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات 5 مليارات درهم في التكنولوجيا الرقمية.