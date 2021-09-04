وتم استقبال الطائرة بمدافع المياه في مهبط المطار، وهو التقليد الدولي المتبع في افتتاح الخطوط الجديدة، أو إعادة استئناف الرحلات بعد فترة توقف.

وقالت مصادر مطلعة في مطار شرم الشيخ الدولي، إن الطائرة السويسرية كانت تحمل 62 راكبا قادمين من مطار جنيف الدولي. وتم استقبال الركاب في صالة الوصول الدولي بالهدايا والورود من قبل قسم "العلاقات العامة" بالمطار.

وأوضح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، الطيار نبيل الملاح، أن تشغيل شركة "swiss air" إلى المطار، سيكون بواقع رحلة واحدة في الأسبوع.