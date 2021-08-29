وفيما يلي العوامل الرئيسية التي تعزز التسارع في وتيرة الطلب على الغرق الفندقية في الإمارات.

التأشيرات السياحية

يبدأ، الاثنين، تنفيذ قرار إعادة استقبال طلبات تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح " كوفيد-19 " المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وسيسهم القرار بشكل كبير في تمكين أعداد كبيرة من السياح العالميين من زيارة دولة الإمارات والاستمتاع بالتجربة والخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها الدولة لزوارها من مختلف أنحاء العالم، لاسيما وأنه يأتي قبيل انطلاق الموسم السياحي في الدولة الذي يبدأ عادة مع حلول شهر أكتوبر من كل عام، وفق ما ذكرت وكالة وام.

إكسبو 2020 دبي

وتستعد الإمارات مطلع أكتوبر لاستقبال "إكسبو 2020 دبي" الذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية زخما وتأثيرا، مما يؤهلها للتحول إلى أهم وجهة عالمية للسياحة على مدى 6 أشهر، حيث يتوقع أن يستقطب المعرض ملايين الزوار من مختلف الجنسيات ومن داخل الدولة وخارجها.

ويلعب هذا الحدث الاستثنائي دورا بارزا في الارتقاء بقطاع السياحة في الدولة بشكل كامل، وستنعكس آثاره على ازدهار عدد كبير من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والطيران والنقل وغيرها.

الوضع الصحي الآمن

وتعد دولة الإمارات ملاذا سياحيا آمنا بالنسبة لعدد كبير من السياح حول العالم نظرا للثقة الدولية العالية التي اكتسبتها من خلال تعاملها مع جائحة "كوفيد19، والقدرات الهائلة التي وظفتها في مجال الإجراءات والتدابير الاحترازية من الوباء، فضلا عن تصدرها اليوم لدول العالم في معدلات توزيع اللقاحات وإجراء الفحوصات الخاصة بكشف الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يجعلها من أكثر الدول أمانا وسلامة حول العالم.

مكانة وثقة

ويعزز تنوع القطاع الفندقي في دولة الإمارات وما يوفره من خدمات بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، من جاذبية الدولة السياحية وقدرتها على استضافة أضخم الأحداث والمناسبات العالمية.

وتشهد الحجوزات تسارعا في الطلب بالتوازي مع العد التنازلي لانطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث تحرص العديد من الجهات المشاركة على إنهاء الحجوزات مبكراً لضمان إيجاد الغرف الفندقية في الأماكن والأسعار المناسبة.

اليوبيل الذهبي

يتطلع العديد من السياح إلى زيارة الإمارات خلال ديسمبر المقبل للاستمتاع بالعروض والفعاليات المصاحبة لاحتفالات الدولة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، ويتوقع أن تشهد أغلب إمارات الدولة فعاليات ترفيهية وفنية ورياضية وغير ها من البرامج التي ستسهم في تعزيز جاذبية الدولة ورفع نسب إشغال الفنادق بشكل عام.