يذكر أن موسم بنجر السكر في مصر يستمر من فبراير حتى يونيو.

وأكدت وزارة التموين المصرية أيضا، أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ يونيو، بعد انقضاء أجل حظر على الاستيراد. وتسعى مصر لشراء 200 ألف طن من السكر الخام في مناقصة.

وتابعت قائلة إن زيادة في الآونة الأخيرة في أسعار السكر العالمية، "لم تؤثر بعد في الأسعار المحلية"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتدفع مصر منذ وقت طويل إلى توسيع إنتاج السلع الأولية، في إطار سعيها لاحتواء فاتورة الواردات، وتسعى لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية خلال جائحة "كوفيد-19".

وفي ديسمبر 2019، قال مسؤول في وزارة الزراعة إن نسبة اكتفاء مصر الذاتي من السكر بلغت 80 بالمئة. وقال وزير التموين علي مصيلحي في أغسطس الجاري، إن مصر تنتج 50 بالمئة من احتياجاتها من القمح.