وخلال المرحلة الأولى من الشراكة، ستقوم الاتحاد الهندسية بتسهيل خطين من خطوط التحويل التي تستوعب العديد من عمليات تحويل الطائرات كل عام>

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "لا تعتبر طائرات بوينغ 777-300ERSF جاذبة للعملاء فحسب، بل تمثل أيضا نجاحا تقنيا كبيرا وذلك لكونها الأكبر في فئتها التي تقدم حلول شحن واسعة النطاق. وتسهم هذه الطائرة في تلبية الطلب، كما تعد الأكثر ربحية وصداقة للبيئة وتقدم حلولا مبتكرة لعملائنا من شركات الطيران، وتمثل وسيلة ممتازة للارتقاء بمستوى القيمة لأعمالنا".

ومن جهته، قال عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية: "تسهم شراكتنا مع شركة إسرائيل لصناعات الفضاء، في تعزيز قدراتنا من القوى العاملة الماهرة وترسيخ مكانة الاتحاد الهندسية كأحد مراكز التميّز في أبوظبي، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبدوره قال بواز ليفي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل لصناعات الفضاء: "أسهم اتفاق أبراهام في منح إسرائيل لصناعات الفضاء الفرصة لتوسيع أنشطتها العالمية في المنطقة، حيث نعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم. ويمثل تأسيس موقع التحويل بالشراكة مع الاتحاد الهندسية شهادة قوية على متانة العلاقات مع دولة الإمارات وتعزيز حضورنا في المنطقة. وإنني على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إبرام مزيد من علاقات الشراكة مع الشركات المحلية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أعمالنا على صعيد المنطقة".

وفي عام 2019، أعلنت شركة إسرائيل لصناعات الفضاء وشركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران عن إطلاق برنامج بوينغ 777-300ERSF، وهو برنامج يهدف إلى تحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن ويطلق عليه The Big Twin في إشارة إلى إمكانياته في تحويل أكبر طائرات شحن ثنائية المحرك.

وفيما ألقت جائحة كورونا بظلالها على قطاع الطيران، أسهمت عمليات الشحن في معادلة الخسائر، بفضل الدور الحيوي الذي قامت به في تسهيل حركة التجارة الدولية.

وعليه، أظهرت توقعات الصناعة زيادة في حجم الطلب على طائرات الشحن عريضة البدن ذات القدرة الاستيعابية طويلة المدى.