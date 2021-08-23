وارتفع سعر البتكوين حوالى 2 بالمئة ليصل إلى 50.249.15 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو، عندما بدأ سعرها يتراجع بسبب مجموعة من العوامل بما فيها حملة الصين الهادفة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وقرار رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك بالتوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن التأثير البيئي لعمليات التعدين.

منذ ذلك الحين، أعرب ماسك عن دعمه لعملة البتكوين، في حين أبدى الكثير من المستثمرين البارزين الآخرين وبينهم مؤسس تويتر جاك دورسي، عن اهتمامهم أيضا.

وارتفع سعرها الآن بأكثر من 70 بالمئة من أدنى مستوياتها في ستة أشهر (أقل من 29 ألف دولار) التي سجّلتها في يونيو، فيما تتزايد التكهنات بأن سعرها قد يصل إلى 100 ألف دولار.

وقال ريك بنسنيور من "بنسنيور إنفستمنت ستراتيجيز"، الاثنين، إن العملة المشفرة "تقترب من الحد الأعلى لما أتوقعه كنطاق تداول جديد يراوح بين 40 ألفا و50 ألف دولار".

وما زالت البتكوين بعيدة جدا عن السعر القياسي الذي بلغ 64870 دولارا في أبريل.