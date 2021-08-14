وأعلنت شركة "شل أوت" التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية افتتاح المحطة، مشيرة إلى أنها تقدم حاليا خدماتها لمالكي المراكب واليخوت.

وقال مصدر مسؤول لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هذه المحطة "تأتي ضمن خطة لإنشاء عدد من محطات وقود اليخوت، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بسياحة اليخوت وتنشيطها، في ضوء المستجدات لدى الدول والأسواق المنافسة في هذا المجال".

وتقع المحطة الجديدة بالساحل الشمالي على بعد نحو 250 كيلومترا عن القاهرة، وتعمل على تزويد اليخوت والمراكب بوقود 95، إضافة إلى مختلف الخدمات التشغيلية اللازمة.

والشهر الماضي، أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة برئاسة وزير النقل كامل الوزير، تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها.

وفي ضوء ذلك، ناقش أعضاء اللجنة الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية الرامية لجذب سياحة اليخوت إلى مصر، ووضع القواعد التنظيمية لها.

واتفق المجتمعون على إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، بهدف إصدار التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة، من أجل تسهيل حركة اليخوت بين الموانئ المصرية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار سها بهجت، أن "سياحة اليخوت تشهد نشاطا عالميا وتمثل مصدر دخل مهما للاقتصادات الحديثة، ومن هنا جاء الاهتمام بها من جانب القيادة المصرية، فضلا عن أن مصر تملك مقاصد جاذبة لسياحة اليخوت".

وأشارت المسؤولة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ استراتجية تنشيط سياحة اليخوت، بالتزامن مع الانتهاء من منصة (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت)، ليتم تقديم التقرير النهائي لرئيس الوزراء تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية".