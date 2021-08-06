وكشف جادين علي عبيد وزير الطاقة والنفط السوداني، الجمعة، عن مشاورات تجري بين السودان وإثيوبيا لشراء 1000 ميغاوات من الكهرباء.

ونقلت "سونا" عن الوزير السوداني إن "خبراء من هيئة كهرباء إثيوبيا زاروا الخرطوم في الشهر الماضي من أجل إجراء الدراسة اللازمة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية، وأن الخبراء السودانيين سيزورون إثيوبيا قريباً لاستئناف المحادثات في هذا الإطار."

وأبان جادين أن هذا العمل جزء من الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي، مؤكداً أن الربط الشبكي مع دول الجوار الإفريقي هو من استراتيجية الدولة ومدعوم بواسطة التمويل الذي قرره البنك الدولي للسودان.

وأوضح أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمر منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا الآن حوالي 200 ميغاوات وهو جزء أساس َمن الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10 % منه، وفقا لسونا.