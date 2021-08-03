وأضاف مصيلحي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن"، أنه ستجري دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

وكان السيسي قال في وقت سابق الثلاثاء، إن الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه مصري.

وأضاف السيسي في كلمة على هامش افتتاح مدينة صناعية غذائية بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة أنه سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.

ووجه رسالته إلى المصريين بأنه يجب عليهم أن يساهموا في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها في مسألة السلع المدعومة.

وقال السيسي إنه لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفا من الخبز، مؤكدا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف.

ومصر هي أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 5 قروش مصرية (0.0032 دولار)، علما أنه يكلف الحكومة المصرية أكثر من 60 قرشا، ما يظهر حجم العبء الذي تتحمله الحكومة.

ويخصص لـ60 مليون شخص خمسة أرغفة يوميا في إطار برنامج الدعم الكبير.