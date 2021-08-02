وبدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بقرب تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي، لتبدأ تعاملها مع الأزمات الخانقة التي تواجه البلاد.

لكن أحدث تصريحات لميقاتي هوت بالليرة، إذ انتقد "بطء" تشكيل الحكومة الجديدة، معلقا على "المحاصصة" بالقول إنه لا يجب التعامل مع الحقائب الوزارية وكأنها "شقق مفروشة".

كما لفت إلى أنه يود المحافظة على نفس المذاهب والطوائف التي كانت موجودة بالحكومة السابقة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، ألقت بظلالها بشكل مباشر على المواطنين، الذين لم يعودوا قادرين على الوصول إلى مدخراتهم، ويعانون من شح في البنزين والكهرباء، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ونقص بالأدوية.