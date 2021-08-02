جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي التونسي بقصر قرطاج، منوها بالتداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض.

وخلال اللقاء، أكد سعيد على أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب التونسي للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.

وبين رئيس الجمهورية التونسية أنه يحترم القانون المعبّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.