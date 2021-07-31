وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي حل أجلها اليوم، 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل.

وأغلق عقد أكتوبر الأنشط مرتفعا 31 سنتا إلى 75.41 دولار للبرميل. وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة لتختم الجلسة على 73.95 دولار للبرميل.

وحقق كلا خامي القياسي مكاسب بأكثر من اثنين بالمئة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6 بالمئة في يوليو، صعوده الشهري الرابع على التوالي. واستقر غرب تكساس على مدار الشهر.

وحتى مع تنامي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبأنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.