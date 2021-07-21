وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عبر ملك الأردن عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للمشاريع الاقتصادية والتنموية في الأردن.

من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية عمق الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة، والتي ازدادت حدتها بفعل جائحة كورونا.

وأشادت الوزيرة يلين بالإصلاحات التي ينفذها الأردن لتعزيز النمو المستدام وزيادة فرص العمل.