وفي اجتماع عقد عبر الإنترنت، أوضح المزروعي أن "الإمارات تدعم بقوة القرار المتفق عليه"، مضيفا "كان هناك حوار بنّاء مع مجموعة أوبك + والإمارات ملتزمة بالمجموعة حتى يحصل توازن في السوق".

وأضاف المزروعي: "أوبك + قوية وملتزمة حتى يكون هناك استقرار في سوق النفط، وحتى يتحقق التعافي من آثار فيروس كورونا".

ومن بين القرارات التي اتخذت في الاجتماع، زيادة خط الإنتاج المرجعي للإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا، بدءا من مايو 2022.

كذلك أعلن كبار منتجي النفط في اجتماع "أوبك"، الاتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، اعتبارا من أغسطس المقبل.

وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022، بدلا من أبريل المقبل.

كما أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022، إذا سمحت ظروف السوق بذلك".