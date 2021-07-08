وتوقفت الرحلات الجوية بعدما تحطمت طائرة تابعة لشركة "مترو جيت"، كانت تقل سياحا روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ، فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وخلصت روسيا إلى أن الطائرة دُمرت بقنبلة. وأعلنت جماعة موالية لتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وسيعطي قرار بوتن رفع الحظر دفعة لمنتجعات مصر على مدار العام، في شرم الشيخ والغردقة، والتي جذبت أعدادا كبيرة من الروس في الماضي.

وقالت الرئاسة المصرية في أبريل الماضي، إن روسيا ومصر اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية خلال مكالمة بين بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.