ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قوله في بيان: "سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف، والتي تتعلق بالأدوية، لاسيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية".

ولفت إلى أن ذلك سيتم "وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة، استنادا إلى قرار الحكومة المبلغ إليه يوم الجمعة 2 يوليو 2021، ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار، يغطي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الطحين، بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية".

ودخلت الأزمة الصحية في لبنان مرحلة جديدة، مع تحذير نقابة مستوردي الأدوية من نفاد مخزون العقاقير الدوائية، واحتمال نفاد مئات إضافية خلال شهر يوليو الحالي.

وأعلنت نقابة الأدوية أن عملية الاستيراد "متوقفة بشكل شبه كامل" منذ أكثر من شهر، وأن الشركات المستوردة لم تحصل على موافقات لمعاودة الاستيراد.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئاسة الجمهورية عن اتفاق مع رئاسة حكومة تصريف الأعمال والبنك المركزي ووزارة الصحة على الاستمرار في سياسة دعم الدواء.