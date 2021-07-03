وقال حسين علاوي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، السبت، إن الحكومة العراقية تبحث ملف الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن ومصر لوضع حد لأزمة الكهرباء، و"قد تكون ثمرة هذه المباحثات خلال الأشهر المقبلة".

كما أشار إلى أن بغداد تعمل بالفعل على تطبيق عدة إجراءات لمواجهة الأزمة، من بينها استخدام الطاقة الشمسية.

وكانت مناطق عديدة في العراق تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الجمعة، وهي أزمة أثرت على العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، وأثارت مخاوف من انتشار الاضطرابات.

ومن جهة أخرى، قال علاوي إن تنظيمات إرهابية تتسبب في تفاقم أزمة الكهرباء، وأبرزها "داعش".

وأضاف: "تنظيم داعش الإرهابي يعيق نقل الطاقة الكهربائية من حين لآخر. هذا ما حصل مؤخرا في الأنبار وكذلك في نينوى ومناطق أخرى".

وأكد المسؤول العراقي أن "استيراد العراق للكهرباء من إيران انخفض لعدة أسباب، أبرزها الظروف الداخلية الخاصة بإيران".

وردا على سؤالنا بشأن الديون الإيرانية المتراكمة على العراق، أوضح علاوي أن "الشركة الإيرانية تريد أموالها، لكن ما يمنعنا العقوبات الأميركية المفروضة على طهران".