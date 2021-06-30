وقالت الشركة الأميركية إن طلب 200 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" و 70 طائرة "إيرباص إيه 321 نيو"، يهدف إلى استبدال طائراتها القديمة الأصغر حجما على الخطوط الرئيسية، وما لا يقل عن 200 طائرة صغيرة للسفر المحلي بين عامي 2022 و 2026.

وستسمح الطلبية لثالث أكبر شركة طيران في أميركا من حيث الإيرادات، بزيادة عدد المقاعد في شبكتها المحلية، بنحو 30 بالمئة، والاستفادة بشكل أفضل من مراكز السفر الكبرى.

و"يونايتد إيرلاينز"، التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، هي شركة الطيران الأميركية الأكثر استثمارا في السفر الدولي، الذي عانى بشدة خلال جائحة كوفيد، ويتعافى بوتيرة أبطأ مما يشهده السفر المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إن تغيير الأسطول "سيسرع أعمالنا لمواكبة عودة السفر الجوي".

وتشمل الصفقة 50 طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" و 150 "ماكس 10"، ما سيسرع انتعاش طراز ماكس، في أعقاب أزمة سلامة استمرت عامين وتزامنت مع ركود السفر بسبب الجائحة.

"ماكس 10"، التي قامت بأول رحلة لها هذا الشهر، هي أكبر عضو في عائلة ماكس، وتتسع لما يصل إلى 230 مقعدا.

لكن طائرة "إيرباص A321neo" أكبر قليلا، ولديها نطاق أكبر، ما سيمنح "يونايتد" سعة إضافية في المطارات المقيدة، مثل نيوارك، وسان فرانسيسكو.

وقالت الشركة، التي لم تتخلَّ عن طائراتها القديمة خلال جائحة كوفيد-19، على الرغم من امتلاكها لأحد أقدم أساطيل الطائرات الأميركية، إنها تخطط لتسيير أول طائرة من طراز " MAX 8" مع التصميم الداخلي الجديد هذا الصيف، و" MAX 10" و" A321neo" في أوائل عام 2023.