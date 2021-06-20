وانتشرت نماذج مجسمات نفذت على أشكال محطات تعبئة الوقود وصنعت من الكرتون، عند تقاطع جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت.

والهدف من هذا التحرك وفق الناشطين، "تزويد سيارات المواطنين بالكرامة التي فقدتها عند المحطات الحقيقية".

فهذه الطوابير التي لم يسلم منها الطبيب ورجال الأمن في السلك العسكري والإعلامي ولا أي سائق تاكسي ولا غيرهم من الوقوف فيها، معطلين أعمالهم الملحة في طوابير أطلق عليها اللبنانيون اسم "طوابير الذل"، في إشارة منهم إلى مشهد الذل الذي يعيشه اللبناني هذه الأيام، بهدف الحصول على قطرات قليلة من مادة البنزين التي ربما تمكنهم من الوصول إلى مراكز أعمالهم.

فعند جسر الرينغ، ازدحم السير فجأة، وحطت المحطات الكرتونية وسط التقاطع في اعتراض عفوي غير مسبوق.

وقال أحد منفذي هذه المحطات الكرتونية المزودة بخراطيم بلاستيكية لموقع "سكاي نيوز عربية": "رفعنا اليوم خراطيم الكرامة في وجه الذل".

وأضاف: "أردنا من خلال هذا التحرك الذي سيزداد وينتقل إلى باقي المناطق أن نقول نحن لسنا بحاجة لكرامة لدينا منها ما يكفي هم بحاجة إليها"، في إشارة منه إلى السياسيين.

وتابع: "شبعنا ذلا وإهانة عند طوابير محطات الوقود، هنا سننثر على سيارات المارة قطرات من الكرامة كرسالة إلى المعنيين ليستقيلوا".

وقالت فتاة عند محطة وقود أخرى، كانت تشارك في التحرك لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذه المحطات تجسد وجعنا على أرض الواقع. نرفع شعار الكرامة لأن اللبناني لم يعتد على الذل".

وارتسمت الابتسامة على وجه بعض المارة الذين تفاجأوا بالتحرك، وقال سائق سيارة أجرة لموقع "سكاي نيوز عربية: "إنها حركة محقة لعلها تكون رسالة للجميع بمن فيهم أصحاب المحطات الذين شاركوا المسؤولين في ذلنا بعدما عمدوا إلى تخزين المادة بانتظار ارتفاع أسعار المحروقات".

قطع طرق

في مقلب آخر من العاصمة بيروت، وفي ظلّ تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى فقدان أغلب الأدوية في الصيدليات، واصطفاف طوابير الذل أمام محطات المحروقات، واحتجاجا على الأوضاع العامة التي تسود البلاد، أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق قصقص الذي يربط العاصمة بضواحيها، بينما قطعت الطريق في كورنيش المزرعة أمام جامع عبد الناصر، الشريان الرئيسي لحركة السير في العاصمة بيروت.

وأُقفلت ظهرا الطرق بمستوعبات النفايات فقط من دون حرق للإطارات، وسط انتشار للجيش اللبناني.

وتشير مصادر مواكبة لمشكلة البنزين إلى أن علامة استفهام كبيرة تُطرح حول مصير البنزين الموزع، لأنه في حال صدقت الشركات المستوردة، فإن البنزين الموزع يوميا لا يصل إلى المواطنين، وبالتالي يختفي على الطريق بين الموزعين وأصحاب المحطات وسط تبادل المسؤوليات بين وزارة الطاقة التي باتت على قناعة تامة بأن أصحاب المحطات يخزنون جزءا من المادة التي تصلهم يوميا، بانتظار رفع الدعم وتحقيق أرباح خيالية، وبين أصحاب المحطات الذين يقولون لا تصلنا الكميات الكافية، وأن جزءا من البنزين يتم تهريبه إلى سوريا.