ارتفع برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، أعلى إقفال له منذ مايو 2019. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79 بالمئة ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك "متعززا ببيانات اقتصادية جيدة وشهية للمخاطرة بين المستثمرين في أسواق المال، يستهدف برنت مجددا مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا."

وأضاف "المخاوف حيال الطلب بسبب الجائحة تفسح الطريق للتفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين."

يتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد كوفيد-19

وقال محللو أيه.إن.زد "الطلب على البنزين أصبح يتجاوز مستويات 2019 في مناطق عديدة."