وقالت الوزيرة في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، إن لدى القاهرة توجها في الوقت الحالي لما وصفته "ثورة صناعية وتنمية صناعية بشكل متكامل".

وذكرت جامع أن مجلس الوزراء ناقش قبل أيام إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وهو مجلس يرأسه رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة على عدد من الوزراء المعنيين، وعدد من القطاعات الخاصة، في مؤشر على اهتمام الدولة بضرورة زيادة الصادرات.

وقالت إن "زيادة الصادرات ليست مهمه وزارة بعينها (وزارة التجارة والصناعة)، لكن هناك تشابكات كثيرة مع وزارات وجهات كثيرة في الدولة من المفروض أن يكون لديها هدف أساسي للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة المصرية إلى ضرورة التكاتف بين المؤسسات المصرية، ووضع خطة متقاطعة مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل تحقيق الهدف، سواء من أجل زيادة الصادرات أو النفاذ إلى أسواق جديدة في إفريقيا، وهو محور مهم جدا بالنسبة لمصر وفق قولها.

وقالت جامع إن "هذه الخطة تأتي ضمن سياسة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة والأراضي، وتعزيز المكون المحلي في العديد من الصناعات، لا سيما السيارات الكهربائية".

وأشارت إلى توجه مصر حاليا لإنتاج السيارات الكهربائية، بالتزامن مع العمل على إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز والطاقة النظيفة، بديلا عن استخدام البنزين والسولار.

كما أكدت أن الدولة تتجه حاليا نحو إقامة مجمعات صناعية كبرى لخدمة أصحاب الصناعة ورجال الأعمال، من خلال توفير الإنشاءات والتكلفة الاستثمارية.