وفي تغريدة على تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا بحمد الله مشروعا تنمويا جديدا في دبي.. وادي تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى".

وأوضح أن المشروع عبارة عن "مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية، ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية، وستضم مركزا للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية، ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها".

وتابع الشيح محمد بن راشد: "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز 100 مليار درهم سنويا.. نحن ملتقى عالمي لوجستي لتجارة الغذاء".

وأكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أنه سيتم العمل على "تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات"، وأضاف أنها جاءت "لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائي المستقبلي".