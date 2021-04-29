وكانت رويترز ذكرت في 16 أبريل أن بوينغ توقفت عن تسليم طائرات 737 ماكس ذات الممر الواحد بعد مشكلة تتعلق بالتوصيلات المصممة للحفاظ على السلامة في حالة حدوث زيادة في الجهد داخل نظام التحكم في الطاقة الاحتياطية.

وتأتي المشكلة الجديدة بعد شهور من عودة الطائرة إلى الخدمة في أعقاب حظر طويل يتعلق بالسلامة نجم عن مشاكل تخص تصميم الكمبيوتر، واستمر الحظر 20 شهرا بعد حادثين مميتين.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية توجيها جديدا، الأربعاء، يلزم بوينغ بإصلاح ذلك الخلل قبل أن يتسنى لتلك الطائرات التحليق مجددا.

وكانت الإدارة أعلنت الأسبوع الماضي أن المشكلة تؤثر على 109 طائرات سلمتها بوينغ لشركات طيران في جميع أنحاء العالم، لكن بوينغ لم تحدد بعد عدد الطائرات الإضافية التي لم تسلمها ويتعين إصلاحها.

وقال رئيس بوينغ التنفيذي ديف كالهون في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين إن الشركة "تضع اللمسات الأخيرة على الخطط والوثائق مع إدارة الطيران الاتحادية لتحديد العملية اللازمة من أجل أن يتمكن المشغلون (شركات الطيران) من إعادة طائراتهم إلى الخدمة "، لكنه لم يحدد موعدا لحل هذه المشكلة.

وسلمت بوينغ أكثر من 85 طائرة 737 ماكس منذ رفع معظم الهيئات التنظيمية في العالم الحظر الذي فرضته عليها بعد الحادثين.