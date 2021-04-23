وأضافت وزارة البترول المصرية في بيان أن سعر البنزين 95 أوكتان ارتفع إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه، وفقما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021، وهما "أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

وكان من المقرر أن تعلن الوزارة عن هذه الأسعار في مطلع أبريل الجاري، لكنها تأخرت في ذلك.

وشهد شهرا مارس وفبراير الماضيين ارتفعا طفيفا للغاية في أسعار الوقود.

وتأتي الارتفاعات السعرية عقب فترة من الاستقرار الذي سجلته أسعار البنزين، امتدت لنحو 11 شهرا، منذ أبريل 2020 وحتى فبراير الماضي.