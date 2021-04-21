وبحسب أرقام "بورصة إنتركونتيننتال"، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، بلغ حجم العقود المتداولة 18848 عقدا في يوم واحد (20 أبريل 2021).

ويعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 1000 برميل، مما يعني تداول أكثر من 18.8 مليون برميل من خام مربان، أي ما يقارب سبعة أضعاف إنتاج "أدنوك" اليومي من النفط الخام.

وتشير الأرقام الصادرة عن "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" أنه تم تداول أكثر من 132450 عقدا من عقود خام مربان الآجلة، أي 132 مليون برميل من خام مربان، تشمل تداول أكثر من 6560 من الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، كما ارتفع عدد الشركات العالمية وشركات الطاقة التي شاركت في عمليات التداول إلى 49 شركة.

ويعكس حجم التداولات، الإقبال الكبير ونجاح العقود الآجلة لخام مربان في استقطاب المتداولين والعملاء، كونها تتيح لهم المزيد من الشفافية والتحوط، وإدارة تقلبات السوق بشكل أفضل.

ويمكن تداول عقود مربان الآجلة لمدة 24 ساعة كل يوم اثنين، ولمدة 22 ساعة في اليوم من يوم الثلاثاء لغاية يوم الجمعة من كل أسبوع.

وبمقدور المتداولين الوصول المباشر إلى "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" من خلال مجموعة من السلطات القضائية المختصة للتداول، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي، والولايات المتحدة، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وهولندا، وفرنسا، والنرويج، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

ويشارك في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" 26 عضوا مخصصين لإجراء عمليات التداول والمقاصة والتسوية المباشرة.

وتجري عمليات المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" في "بورصة إنتركونتيننتال أوروبا للمقاصة" إلى جانب عقود آجلة لكبرى شركات الطاقة العالمية، مما يتيح للعملاء الاستفادة من هامش التعويضات وتعزيز كفاءة رأس المال.