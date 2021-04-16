شركته الناشئة التي تحمل اسم (جوكر) مدعومة من شركات الاستثمار المخاطر إتش.في كابيتال وتايغر غلوبال وسوفت بنك، وتهدف إلى توصيل مجموعة كبيرة من المنتجات من مستودعات واسعة الانتشار في غضون 15 دقيقة من إيداع طلب الشراء عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

تعمل جوكر بالفعل في مكسيكو سيتي وليما وساو باولو، ومن المقرر أن تليها نيويورك وبوجوتا قبل الانتشار في أنحاء أوروبا وأميركا اللاتينية.

وقال فنتسل لرويترز في مقابلة الخميس "نبني نسخة أسرع من أمازون."

أسس فنتسل (41 عاما) شركة فودباندا للتوصيل عبر الإنترنت قبل أن ينضم هو والشركة إلى نيكلاس أويستبرج في دليفري هيرو، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام مقرها برلين مدرجة حاليا على مؤشر الأسهم القيادية الألماني.