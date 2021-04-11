ووفق ما نشر حساب رئاسة مجلس الوزراء، تتميز المحطات المتنقلة بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها علي الوصول بالخدمة للأماكن التي لا تتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي.

وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف، وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات. كما أن ما تتميز به من قدرات علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في امداد المنشآت الصناعية والتجارية.

ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز.