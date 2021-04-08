ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المباحثات، أن التقييم الخاص بـ"كلوب هاوس"، كان في حدود 4 مليارات دولار.

وبحسب تلك المصادر، فإن المباحثات الخاصة باستحواذ "تويتر" على "كلوب هاوس" قد توقفت، دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك.

ويتيح "كلوب هاوس" للمستخدمين استضافة برامجهم الإذاعية عبر الإنترنت، ويمكن للمستمعين الاستماع إلى المقابلات أو المناقشات الجماعية وطلب المشاركة في الدردشات المباشرة.

وكانت "تويتر" قد كشفت في مارس الماضي عن عزمها إطلاق خدمة غرفة الدردشة الصوتية "تويتر سبيسز".

وأشارت تقارير تقنية، إلى أن "فيسبوك" هي الأخرى تجري تحديثات على تطبيق "ماسنجر" لينافس "كلوب هاوس"، بدلا من إطلاق تطبيق مستقل.

صفقات استحواذ عملاقة

وشهد العام الماضي 2020 عمليات استحواذ مهمة في عالم التقنية كان أبرزها، صفقة "زووم" و"كيبيس" المتخصصة في أمن المعلومات، والتي لم يكشف عن قيمتها.

كذلك استحوذت "مايكروسوفت" على "زينيماكس"، المتخصصة بالألعاب الإلكترونية، مقابل 7. 5 مليار دولار.

"فيسبوك" أيضا استحوذت على مكتبة الصور المتحركة "جيفي"، ودمجتها في "إنستغرام" مقابل 400 مليون دولار.

"غوغل" أيضا استحوذت على "فيت بيت" للساعات الذكية مقابل 2.1 مليار دولار.