وأضافت شلبي أن مصر حققت إيرادات من هذه الأعداد تراوحت ما بين 600- 800 مليون دولار أميركي.

وأوضحت "نحن في انتظار موسم سياحي إيجابي، ونأمل في عودة السياحة أكثر مع تلقي اللقاحات".

وأشارت إلى أن أعداد السياح تضاعفت خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه.

وقالت إن مصر أتمّت الاستعدادات الخاصة بموكب نقل المومياوات الملكية من المُتحف المصري بالتحرير إلى المُتحف القومي للحضارة.

وشددت على أن هذا الحدث سيلقي مزيدا من الضوء على الحضارة المصرية وسيُسهم في جذب أنظار العالم إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتساهم السياحة بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج القومي في مصر،وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وكانت مصر أغلقت الفنادق في مارس 2020، عندما بدأت أزمة وباء كورونا، ثم أعادت فتحها بعد حوالى شهرين بنحو 25 بالمئة من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50 بالمئة.

وأعادت فتح المطارات أمام الرحلات الدولية في يوليو الماضي.

وبلغت إيرادات السياحة في مصر خلال 2020 نحو أربعة مليارات دولار بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في عام 2019، بسبب الجائحة.