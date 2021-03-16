وفي حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فقد تخسر الليرة قيمتها كليا، في بلد يرزح تحت أزمات سياسية واقتصادية ويعاني من ديون هائلة تتجاوز 90 مليار دولار.

وفجر مسلسل تهاوي الليرة غضبا شعبيا في لبنان، فخرج الكثيرون في الشوارع احتجاجا، وقطع بعضهم الطرقات، كون انهيار العملة المحلية يعني تلقائيا ارتفاعا في أسعار السلع.

ورصدت مراسلة موقع "سكاي نيوز عربية" في بيروت تداعيات عديدة لتداعيات انهيار الليرة، مثل ندرة العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية ومشاجرات على بعض السلع في المتاجر إلى درجة التهديد بالسلاح.

ووصل الأمر إلى فقدان مادة البنزين الأساسية لحركة المركبات.

"لم نعد قادرين"

وإزاء هذا التدهور، قطع محتجون الطرق ضمن نطاق العاصمة اللبنانية بيروت وعند التقاطعات الرئيسية، وكذلك في مناطق أخرى خارج العاصمة.

وقال أحد المواطنين المحتجين لموقع "سكاي نيوز عربية": "نتقاضى 50 ألف ليرة لبنانية يوميا، لم يعد بإمكاننا الاستمرار. ندعو رئيس الجمهورية الى الإستقالة فوراُ ".

وقال آخر: "طالما هناك سلاح غير سلاح الدولة يعني هناك غيابا تاما للدولة. نرفض أن يحكمنا أحد غير الدولة اللبنانية ونريد إيقاف تهريب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة إلى خارج لبنان".

السلع قد تختفي

وفي مواجهة الأوضاع الصعبة، أصدر رئيس نقابة أصحاب "السوبر ماركت" في لبنان نبيل فهد بيانا قاله فيه إن النقابة لا ترغب في إقفال محالها، لكنها تقترح توزيع المواد المدعومة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية.

وانتقد فهد "سياسة الدعم الفاشلة (دعم المواد الأساسية)"، مطالبا "الحكومة بأن تنتقل من سياسة الدعم إلى إعطاء بطاقة تموينية للمحتاجين لإنهاء هذه الفوضى ووقف تهريب المواد المدعومة".

وأعرب عن خشيته من حدوث نقص في المواد الااستهلاكية في حال شح الدولار وعدم تمكن المستوردين من تأمينه لإتمام عملية الإستيراد.

ومن جانبها، أصدرت نقابة الصيادلة في لبنان في بيانا قالت فيه :" إزاء هذا التخبط والإنهيار غير المسبوق، بات قطاع الصيدليات بدوره على شفير الإنهيار والإفلاس، لا سيما وأن كميات الأدوية الموردة من المستودعات إلى الصيادلة تتقلص يوماً بعد يوم نتيجة البطء الحاصل في عملية الإستيراد.

وأضافت أن "الكميات المسلمة للصيدليات لم تعد تكفي حاجات المرضى على مختلف الأراضي اللبنانية".