وكانت الليرة اللبنانية قد هوت إلى نحو 12 ألفا مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، علما بأنه يبلغ 1515 ليرة لكل دولار وفق السعر الرسمي الذي يقره مصرف لبنان المركزي.

وأشعل انهيار الليرة، التي فقدت 85 بالمئة من قيمتها، احتجاجات في لبنان، خلال الأيام الماضية، بعد أن كسر حاجز 10 آلاف ليرة، فيما يتوقع أن يشعل الانهيار الجديد احتجاجات أخرى في لبنان.

ويعيش لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية وسياسية تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا، ولا يلوح في الأفق لحل لأزمة البلاد التي تجاوزت ديونها أكثر من 90 مليار دولار.

وتدنت قيمة الراتب الأساسي الشهري للجندي أو رجل الشرطة، من حوالي 800 دولار، لأقل من 120 دولارا في الوقت الراهن.

وأدى التدهور الكبير للعملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل هائل، وهو الأمر الذي أسس لمخاوف أكبر لدى اللبنانيين المحاصرين بأوضاع معيشية متردية.

لم يعد الموضوع اقتصاديا

ويقول الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لموقع "سكاي نيوز عربية"إن الموضوع لم يعد اقتصاديا صرفا، بل سياسي بإمتياز، لأن سعر صرف الدولار تخطى المنطق الااقتصادي وصار في خانة اللعبة السياسية.

ورأى عجاقة أن ذلك ضمن مخطط معين هدفه الفوضى، ففي حال صعود الدولار يكون من المتوقع ردة فعل غاضبة من الشارع.

ولفت إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الصرف تشمل عدم إعطاء المصارف الدولارات وعجز المالية العامة وإحتفاظ المواطنين بمبالغ من العملة الأميركية في المنازل، تحسباً لأيام سوداء.

ويعتبر عجاقة أن أفق الحل مسدود حاليا، إلا إذا عادت الثقة بالاقتصاد اللبناني، وذلك غير ممكن، ما لم يتم الحديث مع صندوق النقد الدولي، وهذا مفقود في غياب الحكومة، وحكومة تصريف الأعمال تعمل في الحدود الدنيا.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي جاهز للتحاور مع الجهة اللبنانية، لكن ليست هناك حكومة للتفاوض معها، في ظل حالة الفراغ الحكومي.

"فشلوا في الإدارة وسرقوا"

بدوره، قال الأستاذ في القانون الدولي أنطوان صفير إن ما حدث في سعر صرف الليرة تدهور خطير، وينذر بالاقتراب من الانهيار الكامل.

وأضاف صفير في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، التراجع الكبير في سعر الصرف اقتصادي وسياسي في آن، بعدما فشلت السلطات السياسية والاقتصادية والنقدية في إدارة شؤون البلاد، وسرقت أموال الناس من الخزينة العامة ومن المصارف.

وأشار إلى أن ذلك أدى الى تجفيف البلد من الدولار الأميركي لا سيما بعد التحويلات التي حصلت وبمبالغ ضخمة وخيالية من النافذين أدت عمليا إلى انهيار فعلي في الااقتصاد الوطني في ظل تفرج المؤسسات السياسية والقضائية والمصرفية على ما يجري.

وحمل صفير المسؤولين السياسيين وحاكم البنك المركزي والمصارف والقضاء مسؤولية ما حدث من انهيار اقتصادي.

ورأى صفير أن الحل يكون بـ" تشكيل حكومة جديدة فوراً تقوم بمهامها الأساسية الإصلاحية في الداخل وتعطي الثقة للخارج كي يتم ضخ بعض السيولة مع الشروع في التدقيق الجنائي، لأن الموضوع يتعلق بإستعادة الأموال التي سرقت من الناس.