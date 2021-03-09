وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.14 بالمئة إلى 1681.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو الماضي.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب أكثر من واحد بالمئة لتسجل عند التسوية 1678.00 دولارا للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

وفي أواخر جلسة التداول كان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعا 0.54 بالمئة عند 92.385 وهو أعلى مستوى له منذ 24 نوفمبر.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام العملة اليابانية مسجلا 108.91 ين، واستقر قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.3820 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1143.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.99 بالمئة إلى 2315.20 دولار للأوقية ونزلت الفضة 0.16 بالمئة إلى 25.15 دولار للأوقية.